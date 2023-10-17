США выделили более полумиллиарда долларов для восстановления украинской энергетики — Шмыгаль

Готовность Украины к отопительному сезону приближается к 100%, на эту зиму Соединенные Штаты уже выделили 522 млн долларов. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль.



«Мы на пороге тяжелой зимы. Благодаря поддержке партнеров мы совместно прошли прошлый, самый трудный отопительный сезон в нашей истории. США уже выделили 522 млн долларов для закупки соответствующего энергетического оборудования, а также для поддержки и защиты нашей энергетической системы», — отметил глава Правительства.



Премьер-министр добавил, что Украина готова к отопительному сезону почти на 100%. Во время осенне-зимнего периода будут в работе все девять блоков атомных электростанций. Глава Правительства подчеркнул, что продолжается кампания по активной и пассивной защите энергообъектов, в частности, в Киевской области.



Напомним, 16 октября, в столице началось подключение к теплу жилых домов. Ранее появилась информация, что Донецкая область уже на 100% готова к отопительному сезону – он начнется по графику, согласно с погодными условиями.