США виділили понад півмільярда доларів для відновлення української енергетики — Шмигаль

Готовність України до опалювального сезону наближається до 100%, цієї зими Сполучені Штати вже виділили 522 млн доларів. Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.



«Ми на порозі важкої зими. Завдяки підтримці партнерів ми спільно пройшли минулий, найважчий опалювальний сезон у нашій історії. США вже виділили 522 млн доларів для закупівлі відповідного енергетичного обладнання, а також підтримки та захисту нашої енергетичної системи», — зазначив глава Уряду.



Прем'єр-міністр додав, що Україна готова до опалювального сезону майже на 100%. Під час осінньо-зимового періоду будуть працювати дев'ять блоків атомних електростанцій. Глава Уряду наголосив, що триває кампанія з активного та пасивного захисту енергооб'єктів, зокрема, у Київській області.



Нагадаємо, 16 жовтня, у столиці розпочалося підключення до тепла житлових будинків. Раніше з'явилася інформація, що Донецька область вже на 100% готова до опалювального сезону – він розпочнеться за графіком згідно з погодними умовами.