Донецкая область готова к отпительному сезону 2023-2024

Донецкая область на 100% готова к отопительному сезону – он начнется по графику, согласно погодным условиям. Об єтом сообщил и.о. начальника Донецкой ОГА Игорь Мороз на онлайн заседании под председательством Вице-премьер-министра по восстановлению Украины – Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова.

По словам Игоря Мороза, обеспечения области газом, уже выполнено 95% от запланированных работ по капитальному ремонту на газопроводах. Также в случае аварий и чрезвычайных ситуаций на распределительных станциях готовы к работе 10 ремонтных бригад и 20 единиц техники, на магистральных газопроводах – 3 бригады и 20 единиц техники.

«На сегодняшний день мы вернули газоснабжение в 73 населенных пункта, в частности, в 12 деоккупированных.

315 предприятий критической инфраструктуры в Донецкой области уже обеспечены резервным питанием от генераторов разной мощности, вместе с тем области необходимо еще 111 генераторов – обладминистрация принимает все меры, чтобы закрыть эту потребность» — дополнил Игорь Мороз.



Кроме того, руководители профильных подразделений ОВА, представители органов местного самоуправления и профильных предприятий Донецкой области 26-27 сентября 2023 приняли участие в командно-штабных учениях на тему: «Отработка порядка использования материально-технических средств на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения для предотвращения ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий».