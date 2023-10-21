Запущенные вчера по Украине три крылатых ракеты РФ сдетонировали в воздухе

За прошедшие сутки, противник совершил пуски крылатых ракет тактической авиацией из акватории Черного моря. Три ракеты неопределенного типа, направленные вечером в сторону Николаевской, Херсонской и Одесской областей, не достигли целей, сдетонировав в воздухе. Об этом сообщило командование Сил обороны юга Украины.



Позже крылатой ракетой Х-59 был нанесен удар по пригороду Кривого Рога. В результате попадания по территории дачного кооператива погиб один человек, еще одна женщина получила осколочные ранения, повреждены также три дома.



К тому же ночью оккупанты нанесли комбинированный удар крылатыми ракетами Искандер-К и БпЛА типа Shahed-131/136 по Кривому Рогу. На промышленном предприятии есть разрушение построек. Произошел пожар, который оперативно ликвидирован. Прошло без погибших и пострадавших.



Напомним, ночью армия РФ обстреляла поселок Молодежное Херсонской городской территориальной громады, разрушив местную школу.