Запущені вчора по Україні три крилаті ракети РФ здетонували в повітрі

Минулої доби, противник здійснив пуски крилатих ракет тактичною авіацією з акваторії Чорного моря. Три ракети невизначеного типу, спрямовані ввечері у бік Миколаївської, Херсонської та Одеської областей, не досягли цілей, здетонувавши у повітрі. Про це повідомило командування Сил оборони півдня України.



Пізніше крилатою ракетою Х-59 було завдано удару по передмістю Кривого Рогу. Внаслідок влучання по території дачного кооперативу загинула одна людина, ще одна жінка отримала осколкові поранення, пошкоджено також три будинки.



До того ж вночі окупанти завдали комбінованого удару крилатими ракетами Іскандер-К та БпЛА типу Shahed-131/136 по Кривому Рогу. На промисловому підприємстві є руйнація будівель. Сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано. Обійшлося без загиблих та постраждалих.



Нагадаємо, вночі армія РФ обстріляла селище Молодіжне Херсонської міської територіальної громади, зруйнувавши місцеву школу.