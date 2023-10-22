Окупанти знову обстріляли Авдіївку, троє людей загинули, є руйнування

Цієї ночі, 22 жовтня, російські окупанти атакували Авдіївку. Внаслідок цього троє людей загинули, також є руйнування. Про це передає Суспільне.



Начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш зазначив, що загарбники продовжують щодня обстрілювати місто.



«Дуже багато обстрілів. Не знаю. Ніхто їх не рахує. Десятка 4 може навіть більше. Декілька ракетних ударів. Є троє загиблих цивільних: 63-річний чоловік, 91-річна жінка та 70-річна жінка», — зазначив він.



За його словами, усі троє загинули внаслідок авіаракетних ударів, які російські окупанти завдали вночі. Загалом армія РФ обстрілює місто цілодобово. Зруйновано кілька багатоповерхових будинків.



Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідав Авдіївку та околиці на Донеччині 19 жовтня. Там він зустрівся із командуванням українських військ, які ведуть бої на цьому напрямі.