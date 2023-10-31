На оккупированных территориях Донецкой области прошли фильтрацию более 400 тысяч жителей — ЦНС

Российские захватчики проводят фильтрационные действия на временно оккупированных территориях Донецкой области. Так, более 400 тыс. жителей уже прошли фильтрацию. Об этом сообщили в пресс-службе Центре национального сопротивления.



«Всего с начала полномасштабного вторжения в регионе «фильтрационным мероприятиям» подвергли более 400 тыс. жителей. Всего в области работает 17 фильтрационных пунктов, где людей подвергают давлению и пыткам», — говорится в сообщении.



В частности, следующие пункты действуют в таких населенных пунктов:

Безымянное;

Бугас;

Мангуш;

Степановка;

Успенка;

Володарск;

Дебальцево;

Докучаевск;

Енакиево;

Заречное;

Снежное;

Шахтерск;

Мариуполь;

Новоазовск;

Старобешево;

Донецк.

Напомним, уполномоченный по правам человека Верховной Рады Дмитрий Лубинец заявил, что захватчики на оккупированных территориях усилили фильтрацию при выезде, заставляют голосовать на псевдовыборах, а также изымают детей из семей.