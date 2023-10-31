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На оккупированных территориях Донецкой области прошли фильтрацию более 400 тысяч жителей — ЦНС

31 октября 2023, 15:27

На оккупированных территориях Донецкой области прошли фильтрацию более 400 тысяч жителей — ЦНС

Российские захватчики проводят фильтрационные действия на временно оккупированных территориях Донецкой области. Так, более 400 тыс. жителей уже прошли фильтрацию. Об этом сообщили в пресс-службе Центре национального сопротивления.

«Всего с начала полномасштабного вторжения в регионе «фильтрационным мероприятиям» подвергли более 400 тыс. жителей. Всего в области работает 17 фильтрационных пунктов, где людей подвергают давлению и пыткам», — говорится в сообщении.

В частности, следующие пункты действуют в таких населенных пунктов:

  • Безымянное;
  • Бугас;
  • Мангуш;
  • Степановка;
  • Успенка;
  • Володарск;
  • Дебальцево;
  • Докучаевск;
  • Енакиево;
  • Заречное;
  • Снежное;
  • Шахтерск;
  • Мариуполь;
  • Новоазовск;
  • Старобешево;
  • Донецк.

Напомним, уполномоченный по правам человека Верховной Рады Дмитрий Лубинец заявил, что захватчики на оккупированных территориях усилили фильтрацию при выезде, заставляют голосовать на псевдовыборах, а также изымают детей из семей. 

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