На окупованих територіях Донецької області пройшли фільтрацію понад 400 тисяч жителів — ЦНС

Російські загарбники проводять фільтраційні дії на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Так, понад 400 тис. мешканців уже пройшли фільтрацію. Про це повідомили у пресслужбі Центру національного спротиву.



«Всього з початку повномасштабного вторгнення в регіоні «фільтраційним заходам» піддали понад 400 тис. мешканців. Загалом в області працює 17 фільтраційних пунктів, де людей піддають тиску й зокрема тортурам», — йдеться у повідомленні.



Зокрема, такі пункти діють у таких населених пунктах:

Безіменне;

Бугас;

Мангуш;

Степанівка;

Успенка;

Володарськ;

Дебальцеве;

Докучаєвськ;

Єнакієве;

Зарічне;

Сніжне;

Шахтарськ;

Маріуполь;

Новоазовськ;

Старобешеве;

Донецьк.

Нагадаємо, уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубинець заявив, що загарбники на окупованих територіях посилили фільтрацію під час виїзду, змушують голосувати на псевдовиборах, а також вилучають дітей із сімей.