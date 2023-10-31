На окупованих територіях Донецької області пройшли фільтрацію понад 400 тисяч жителів — ЦНС

Російські загарбники проводять фільтраційні дії на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Так, понад 400 тис. мешканців уже пройшли фільтрацію. Про це повідомили у пресслужбі Центру національного спротиву.
«Всього з початку повномасштабного вторгнення в регіоні «фільтраційним заходам» піддали понад 400 тис. мешканців. Загалом в області працює 17 фільтраційних пунктів, де людей піддають тиску й зокрема тортурам», — йдеться у повідомленні.
Зокрема, такі пункти діють у таких населених пунктах:
Нагадаємо, уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубинець заявив, що загарбники на окупованих територіях посилили фільтрацію під час виїзду, змушують голосувати на псевдовиборах, а також вилучають дітей із сімей.