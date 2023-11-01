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Учат по стандартам РФ: 13 луганских педагогов подозревают в сотрудничестве с оккупантами

01 ноября 2023, 17:22

Учат по стандартам РФ: 13 луганских педагогов подозревают в сотрудничестве с оккупантами

Педагоги, подозреваемые в сотрудничестве с оккупантами. Фото: Луганская областная прокуратура Педагоги, подозреваемые в сотрудничестве с оккупантами. Фото: Луганская областная прокуратура

Тринадцать учителей и руководителей учебных заведений на оккупированной территории Луганской области, вероятно, русифицировали процесс обучения. А также привлекали школьников и их родителей к акциям в поддержку оккупационных властей.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

В частности, семи бывшим педагогам сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины).

По данным следствия, на добровольное сотрудничество с оккупантами пошли педагоги, занимавшие разные должности в образовательных учреждениях Луганской области, в том числе руководящие.

Шесть подозреваемых весной 2022 года назначены «директорами» захваченных украинских школ. Их переподчинили незаконным органам власти государства-агрессора.

Обучение по российским стандартам образования организовано в созданных врагом «Бутовской средней школе», «Новоайдарской санаторной школе-интернате», «Сватовском лицее № 8», «Алексеевской средней школе», «Трехизбенской основной школе», «Новопсковской газопроводской школе».

Еще один подозреваемый – директор так называемого «Свердловского лицея №1 имени сестер-подпольщиц Лидии и Светланы Бабарицких». Это «государственное общеобразовательное учреждение лнр» образовано после оккупации города в 2014 году и переведено на регламентированные РФ нормы и стандарты.

Также уже направлены в суд в порядке специального досудебного расследования обвинительные акты в отношении шести бывших работников учебных заведений. Сегодня это – так называемые «Шульгинская средняя школа», «Шаровская школа № 17», «Лизинская школа № 6», «Старобельская специализированная средняя школа № 3», «Станично-Луганская средняя школа с. Чугинка», «Меловской лицей».

Обвиняемые русифицировали учебный процесс в школах на захваченной территории. Также привлекают школьников, их родителей и местных жителей к участию в публичных мероприятиях в поддержку оккупационных властей.

Напомним, Служба безопасности и ДБР проводят обыски у подельников народного депутата Украины, причастного к схеме незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста, предположительно речь идет о нардепе Дубинском.

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