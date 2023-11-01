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Навчають за стандартами РФ: 13 луганських освітян підозрюють в співпраці з окупантами

01 листопада 2023, 17:22

Навчають за стандартами РФ: 13 луганських освітян підозрюють в співпраці з окупантами

Освітяни, яких підозрюють в співпраці з окупантами. Фото: Луганська обласна прокуратура Освітяни, яких підозрюють в співпраці з окупантами. Фото: Луганська обласна прокуратура

Тринадцять вчителів та очильників навчальних закладів на окупованій терирторії Луганської області, ймовірно, русифікували процес навчання. А також залучали школярів та їхніх батьків до акцій в підтримку окупаційної влади.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора

Зокрема, сімом колишнім освітянам повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, на добровільну співпрацю з окупантами пішли педагоги, які займали різні посади в освітніх закладах Луганщини, у тому числі керівні.

Шістьох підозрюваних навесні 2022 року призначено «директорами» захоплених українських шкіл. Їх перепідпорядкували незаконним органам влади держави-агресора.

Навчання за російськими стандартами освіти організовано у створених ворогом «Бутівській середній школі», «Новоайдарській санаторній школі-інтернаті», «Сватівському ліцеї № 8», «Олексіївській середній школі», «Трьохізбенській основній школі», «Новопсковській газопроводській середній школі».

Ще один підозрюваний – директор так званого «Свердловського ліцею №1 імені сестер-підпільниць Лідії та Світлани Бабарицьких». Цей «державний загальноосвітній заклад лнр» утворено після окупації міста у 2014 році й переведено на регламентовані рф норми та стандарти.

Також вже скеровано до суду в порядку спеціального досудового розслідування обвинувальні акти стосовно шістьох колишніх працівників закладів освіти. На сьогодні це – так звані ««Шульгинська середня школа», «Шарівська школа № 17», «Лизинська школа № 6», «Старобільська спеціалізована середня школа № 3», «Станично-Луганська середня школа с. Чугинка», «Міловський ліцей».

Обвинувачені русифікували навчальний процес в школах на захопленій території. Також залучають школярів, їхніх батьків і місцевих жителів до участі в публічних заходах на підтримку окупаційної влади.

Нагадаємо, Служба безпеки та ДБР проводять обшуки у спільників народного депутата України, причетного до схеми незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку, імовірно йдеться про нардепа Дубинського.

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