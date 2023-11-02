Оккупанты штурмуют не только Авдеевку, но и Марьинку — военная сводка

В течение суток между украинскими военными и российскими оккупационными войсками состоялось 38 боевых столкновений. В частности, ВСУ отбили 5 атак противника на Авдеевском направлении, 18 — на Марьинском. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.



«На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Северное и Тоненькое Донецкой области, где Силами обороны отражено 5 атак. На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь Силы обороны отбили 18 атак», — сказано в вечерней сводке.



Кроме этого, украинские военные отбили 5 вражеских атак на Купянском направлении.



В свою очередь, оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, возле Пивденного Донецкой области и в районе Старомайорского Донецкой области.



Украинские военные продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и на Бахмутском направлении, наносить оккупантам потери в живой силе и технике, сообщили в 47-й отдельной механизированной бригаде.



«Авдеевка. Оккупанты бросили беспрецедентное количество своего личного состава и техники на это направление и не оставляют попыток оцепить город. Но наши воины стойко держат оборону, нанося российским захватчикам значительные потери», — сказано в сообщении.