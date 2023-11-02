Окупанти штурмують не лише Авдіївку, а й Мар'їнку — військове зведення

Протягом доби між українськими військовими та російськими окупаційними військами відбулося 38 бойових зіткнень. Зокрема, ЗСУ відбили 5 атак противника на Авдіївському напрямку, 18 - на Мар'їнському. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.



«На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Північне та Тонечко Донецької області, де Силами оборони відбито 5 атак. На Мар'їнському напрямку ворог вів даремні штурмові дії у районі Мар'їнки Донецької області. Тут Сили оборони відбили 18 атак», — сказано у вечірньому зведенні.



Окрім цього, українські військові відбили 5 ворожих атак на Куп'янському напрямі.



Своєю чергою окупанти вели даремні штурмові дії в районах Сіньківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області, біля Південного Донецької області та в районі Старомайорського Донецької області.



Українські військові продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та на Бахмутському напрямку, завдавати окупантам втрат у живій силі та техніці, повідомили у 47-й окремій механізованій бригаді.



«Авдіївка. Окупанти кинули безпрецедентну кількість свого особового складу та техніки на цей напрямок і не залишають спроб оточити місто. Але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи російським загарбникам значних втрат», — сказано у повідомленні.