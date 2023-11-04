Британська розвідка пояснила, як російські війська втратили під Авдіївкою 200 одиниць бронетехніки

За останні три тижні РФ втратила близько 200 одиниць бронетехніки під час штурму Авдіївки Донецької області. Фахівці міністерства оборони Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії припускають, що так сталося через ефективність ЗСУ. Зокрема українські військові використовують сучасну ручну протитанкову зброю та боєприпаси, а також високоточні артилерійські системи.



«У відповідь на це російські війська, швидше за все, перейшли на проведення наступальних дій у цьому секторі з використанням піхоти. Українські війська влітку зіткнулися з тими ж тактичними проблемами, що й атакуючі сили», — йдеться у звіті Міноборони Великобританії, опублікованому у соцмережі Х (Твіттер).



У британській розвідці зазначають, що російські штурми Авдіївки часто характеризувалися просуванням відкритою місцевістю, що призводило до великих втрат, тому ймовірно, що з початку жовтня РФ вже втратила кілька тисяч осіб особового складу в районі міста.



«Російське керівництво, як і раніше, демонструє готовність йти на великі втрати особового складу заради незначних територіальних успіхів», — наголошується в повідомленні.

2-й Механізований батальйон Президентської бригади продемонстрував, як знищує десятки одиниць російської техніки на одній із ділянок під Авдіївкою.