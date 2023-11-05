Обстріли Херсонської та Запорізької областей: є поранені та загиблі

По Херсонській та Запорізькій областях за добу російські війська випустили сотні снарядів.



На Херсонщині випущено близько півтисячі снарядів, внаслідок обстрілів загинуло двоє людей, шість отримали поранення. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Минулої доби противник здійснив 100 обстрілів, випустивши 474 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Містом Херсон ворог випустив 12 снарядів», — написав він у своєму Telegram-каналі.



Прокудін підкреслив, що через російську агресію 2 людини загинули, ще 6 — отримали поранення.



За даними ОВА, російські військові потрапили до житлових кварталів населених пунктів області, навчального закладу в Херсонському районі.



По Запорізькій області російські війська завдали понад сто ударів — по 19 містах та селах є руйнування житлових будинків. Мирні мешканці не постраждали. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.



«116 ударів по 19 містам та селам Запорізької області – ворог продовжує свій терор проти мирного населення. 102 артобстріли припали територією населених пунктів на лінії вогню, зокрема Гуляйполя, Залізничного, Новоданилівки, Білогір'я, Малої Токмачки, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Малих Щербаків та Приморського», — написав він у своєму Telegram-каналі.



Крім того, проінформував Малашко, військовослужбовці РФ здійснили 10 БПЛА-атак населеними пунктами області.



«Надійшло 18 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали», — додав голова Запорізької ОВА.