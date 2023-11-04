Херсон под обстрелами: есть погибший и раненые

4 ноября вечером войска РФ обстреляли Херсонскую громаду. Известно по меньшей мере об одном погибшем и четырех раненых.



Об этом сообщает начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.



82-летняя женщина с осколочным ранением грудной клетки в тяжелом состоянии. Состояние 84-летнего мужчины оценивается как среднее. Еще одна раненая – женщина 65 лет после получения медицинской помощи от госпитализации отказалась.



В момент вражеской атаки на Корабельный район города все трое травмированных находились на улице.



Около 19:00 в результате обстрелов со стороны военных РФ в центральной части Херсона погиб мужчина и была ранена женщина. Погибшему было 55 лет. Он получил взрывную травму, несовместимую с жизнью. Женщина 52 лет получила множественные осколочные ранения разных частей тела.



В момент атаки пострадавшие находились на улице.



Напомним, в Керчи атаковали судостроительный завод.