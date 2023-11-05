Российские обстрелы принесли новые разрушения Донецкой области

В Донецкой области от российских обстрелов продолжают страдать люди, наносится урон инфраструктуре. Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации.

За субботу, 4 ноября, оккупанты нанесли авиаудар по Новомихайловке, обстреляли из артиллерии Константиновку и Георгиевку.



Утром 5 ноября состоялся массированный артобстрел и ракетный удар по Авдеевке.



Угледар также хаотично обстреливали, без жертв.

В Зализном близ Торецка 1 человек погиб и 6 домов повреждены.

В Ильиновской громаде враг нанес 2 авиаудара по нерабочему инфраструктурному объекту. В Веролюбовке Константиновской громады повреждены 3 дома. В Часовоярской громаде повреждены 4 частных дома и 2 промышленных здания.

На Лисичанском направлении поврежден дом в Серебрянке Северской громады, обстреляна Звановка.