Російські обстріли принесли нові руйнування Донецької області

На Донеччині від російських обстрілів продовжують страждати люди, завдається шкоди інфраструктурі. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.

За суботу, 4 листопада, окупанти завдали авіаудару по Новомихайлівці, обстріляли з артилерії Костянтинівку та Георгіївку.



Вранці 5 листопада відбувся масований артобстріл та ракетний удар по Авдіївці.



Вугледар також хаотично обстрілювали без жертв.

У Залізному поблизу Торецька 1 особа загинула та 6 будинків пошкоджено.

В Іллінівській громаді ворог наніс 2 авіаудари по неробочому інфраструктурному об'єкту. У Веролюбівці Костянтинівської громади пошкоджено 3 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджено 4 приватні будинки та 2 промислові будівлі.

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Серебрянці Сіверської громади, обстріляно Званівку.