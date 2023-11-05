Как выглядит обстреляный судоремонтный завод в Керчи — спутниковые снимки

Судостроительный завод «Залив» в Керчи поврежден после ракетных ударов Вооруженных сил Украины. Журналисты проекта «Схемы» показали спутниковые фото, на которых видны поражения на заводе и военном судне.



Снимки Planet Labs датированы 5 ноября.

«По моим данным на 4 ноября в Керчи на момент взрывов находился только один корабль, способный нести ракеты класса "Калибр", а именно "Аскольд". Я думаю, что этот корабль, как мы видим, стоял уже у причала и его доводили до ума, потому что уже в декабре его должны были бы сдать. Видно, что он еще на плаву, но верхняя часть судна заметно повреждена», — прокомментировал снимки капитан 1-го ранга ВМС запаса Андрей Рыженко.

Он добавил, что «Аскольд» — это малый ракетный корабль 22800 типа «Каракурт», который может нести до 8 ракет «Калибр». Обезвреживание такого судна, по мнению Рыженко, является очень важным для безопасности Украины.

4 ноября в Керчи раздались взрывы. Впоследствии были опубликованы кадры попадания по судостроительному заводу, в результате чего на предприятии начался пожар.



В ВСУ подтвердили ракетный удар по судостроительному заводу в Керчи.



Поврежденный российский корабль не успел поучаствовать в боевых действиях, считает спикер командования воздушных сил Украины Юрий Игнат.