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Як виглядає обстріляний судноремонтний завод у Керчі — супутникові знімки

05 листопада 2023, 14:15

Як виглядає обстріляний судноремонтний завод у Керчі — супутникові знімки

Як виглядає обстріляний судноремонтний завод у Керчі — супутникові знімки

Суднобудівний завод «Затока» у Керчі пошкоджено після ракетних ударів Збройних сил України. Журналісти проєкту «Схеми» показали супутникові фото, на яких видно ураження на заводі та військовому судні.

 Знімки Planet Labs датовані 5 листопада.

«За моїми даними, на 4 листопада в Керчі на момент вибухів знаходився лише один корабель, здатний нести ракети класу "Калібр", а саме "Аскольд". Я думаю, що цей корабель, як ми бачимо, стояв уже біля причалу і його доводили до пуття, бо вже в грудні його мали б здати. Видно, що воно ще на плаву, але верхню частину судна помітно пошкоджено», — прокоментував знімки капітан 1-го рангу ВМС запасу Андрій Риженко.

Він додав, що «Аскольд» — це малий ракетний корабель 22800 типу «Каракурт», який може нести до 8 ракет "Калібр". Знешкодження такого судна, на думку Риженка, є дуже важливим для безпеки України. 

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4 листопада в Керчі пролунали вибухи. Згодом було опубліковано кадри влучення по суднобудівному заводу, внаслідок чого на підприємстві почалася пожежа.

У ЗСУ підтвердили ракетний удар по суднобудівному заводу у Керчі.

Пошкоджений російський корабель не встиг взяти участь у бойових діях, вважає речник командування повітряних сил України Юрій Ігнат.

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