Як виглядає обстріляний судноремонтний завод у Керчі — супутникові знімки

Суднобудівний завод «Затока» у Керчі пошкоджено після ракетних ударів Збройних сил України. Журналісти проєкту «Схеми» показали супутникові фото, на яких видно ураження на заводі та військовому судні.



Знімки Planet Labs датовані 5 листопада.

«За моїми даними, на 4 листопада в Керчі на момент вибухів знаходився лише один корабель, здатний нести ракети класу "Калібр", а саме "Аскольд". Я думаю, що цей корабель, як ми бачимо, стояв уже біля причалу і його доводили до пуття, бо вже в грудні його мали б здати. Видно, що воно ще на плаву, але верхню частину судна помітно пошкоджено», — прокоментував знімки капітан 1-го рангу ВМС запасу Андрій Риженко.

Він додав, що «Аскольд» — це малий ракетний корабель 22800 типу «Каракурт», який може нести до 8 ракет "Калібр". Знешкодження такого судна, на думку Риженка, є дуже важливим для безпеки України.

4 листопада в Керчі пролунали вибухи. Згодом було опубліковано кадри влучення по суднобудівному заводу, внаслідок чого на підприємстві почалася пожежа.



У ЗСУ підтвердили ракетний удар по суднобудівному заводу у Керчі.



Пошкоджений російський корабель не встиг взяти участь у бойових діях, вважає речник командування повітряних сил України Юрій Ігнат.