Уже 81 неделю. Беларусь снова продолжила учения с Россией

В Беларуси в очередной раз продлили военные учения с Российской Федерацией, которые проходят на белорусских полигонах. Они продлятся до 19 ноября. Об этом сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».



Отмечается, что полигоны «Доманово» и «Обуз-Лесновский» работают без перерывов, другие же были на выходных 11 и 12 ноября.



Учения на полигонах продлеваются с 13 ноября и до:



- 227 общевойсковой полигон «Борисовский» (Борисовский район) до 18.11;

- Полигон «Гожский» 6 омбр. (Гродненский район) до 17.11;

- Полигон «Брестский» 38 одшбр. (Брестский район) до 18.11;

- Полигон «Осиповичский» 51 абр. (Осиповичский район) до 17.11;

- 212-й авиационный полигон «Неман» (Новогрудский район) до 17.11;

- 230 общевойсковой полигон «Обуз-Лесновский» (Барановичский район) до 17.11;

- 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО «Доманово» (Ивацевичский район) до 19.11;

- Полигон «Лепельский» 19 омбр. (Лепельский район) до 18.11.



«Учения идут непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее число продлений составляет 81 неделю», - сказано в сообщении.



Напомним, граждане соседней Беларуси принимают участие в войне против Украины на стороне российских оккупантов. Недавно одного военного удалось взять в плен.

Также мы писали, что в Беларуси находятся около 2000 тысяч российских военнослужащих.