Вже 81 тиждень. Білорусь знову продовжила навчання з Росією

У Білорусі вкотре продовжили військові навчання з Російською Федерацією, які відбуваються на білоруських полігонах. Вони продовжаться до 19 листопада. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».
Зазначається, що полігони «Доманово» та «Обуз-Лісновський» працюють без перерв, інші ж були у вихідні 11 та 12 листопада.
Навчання на полігонах продовжуються з 13 листопада до:
- 227 загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) до 18.11;
- Полігон «Гозький» 6 омбр. (Гродненський район) до 17.11;
- Полігон «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) до 18.11;
- Полігон «Осиповичський» 51 абр. (Осиповичський район) до 17.11;
- 212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) до 17.11;
- 230 загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) до 17.11;
- 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманово» (Івацевицький район) до 19.11;
- Полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) до 18.11.
«Навчання йдуть безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень становить 81 тиждень», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, громадяни сусідньої Білорусі беруть участь у війні проти України на боці російських окупантів. Нещодавно одного військового вдалося взяти у полон.
Також ми писали, що у Білорусі перебувають близько 2000 тисяч російських військовослужбовців.