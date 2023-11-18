Российский военный и сотрудники скорой помощи пострадали из-за атаки дрона в Донецке

Последствия атаки в Донецке. Кадр из видео

Три человека ранены в Петровском районе оккупированного Донецка в результате сброса боеприпасов с дрона, сообщают оккупационные власти.



Инцидент произошел на СТО недалеко от торгового центра «Галктика».



Как рассказал очевидец на видео, сначала пострадал российский военный, который приехал поменять колеса на автомобиле.

Російський військовий та співробітники швидкої допомоги постраждали через атаку дрона в окупованому Донецьку https://t.co/1bhz0MM7Cr pic.twitter.com/X5ujaY17FR — Новини Донбасу (@novostidnua) November 18, 2023

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что также пострадали сотрудники скорой помощи, которые приехали оказать помощь раненому.



«Во время оказания помощи раненому мужчине 1974 года рождения нанесен повторный сброс взрывоопасного предмета, в результате чего ранения получили двое сотрудников скорой медицинской помощи: врач (мужчина) 1962 года рождения и фельдшер (женщина) 1972 года рождения», — рассказал Пушилин.



О том, что изначально дрон атаковал военного Пушилин и другие представители оккупационной администрации не упоминают.



В сети также опубликованы фотографии последствий сброса боеприпаса на машину скорой помощи.

Петровский район Донецка является прифронтовым, из-за чего стал логистическим хабом российских сил: тут сосредоточена военная техника, боеприпасы, топливо, личный состав и медперсонал.