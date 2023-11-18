Російський військовий та співробітники швидкої допомоги постраждали через атаку дрона в Донецьку

Наслідки атаки у Донецьку. Кадр із відео

Трьох людей поранено в Петровському районі окупованого Донецька внаслідок скидання боєприпасів з дрона, повідомляє окупаційна влада.



Інцидент стався на СТО поблизу торгового центру «Галктика».



Як розповів очевидець на відео, спочатку постраждав російський військовий, який приїхав поміняти колеса на автомобілі.

Російський військовий та співробітники швидкої допомоги постраждали через атаку дрона в окупованому Донецьку https://t.co/1bhz0MM7Cr pic.twitter.com/X5ujaY17FR — Новини Донбасу (@novostidnua) November 18, 2023

Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін заявив, що також постраждали співробітники швидкої допомоги, які прибули надати допомогу пораненому.



«Під час надання допомоги пораненому чоловікові 1974 року народження завдано повторного скидання вибухонебезпечного предмета, внаслідок чого поранення отримали двоє співробітників швидкої медичної допомоги: лікар (чоловік) 1962 року народження та фельдшер (жінка) 1972 року народження», — розповів Пушилін.



Про те, що спочатку дрон атакував військового Пушилін та інші представники окупаційної адміністрації не згадують.



У мережі також опубліковано фотографії наслідків скидання боєприпасу на машину швидкої допомоги.

Петровський район Донецька є прифронтовим, через що став логістичним хабом російських сил: тут зосереджена військова техніка, боєприпаси, паливо, особовий склад та медперсонал.