В Запорожье больше года хранили 200 тонн собранной для ВСУ гуманитарной помощи

Собранная для ВСУ гуманитарка более года хранилась на складе в Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

В Запорожье на складе одного из предприятий в августе обнаружили 200 тонн гуманитарной помощи, хранившейся там с апреля 2022 года. То, что не испортилось, передали ВСУ и жителям прифронтовых населенных пунктов. Об этом сообщила Запорожская ОВА.

«Все материалы по факту хищения гуманитарки переданы в правоохранительные органы. Лица, ответственные за совершенное преступление, непременно будут привлечены к уголовной ответственности! Такое циничное и бессовестное отношение к людям в условиях войны просто недопустимо!» — подчеркнул председатель ОВА Юрий Малашко.

Напомним, САП и НАБУ разоблачили первого заместителя министра аграрной политики Украины и бывшего заместителя министра экономики Украины в злоупотреблении на сумму 62,5 млн гривен при закупке продуктов питания для обеспечения нужд государства в период военного положения. По данным САП, эти продукты питания предназначались в качестве гуманитарной помощи для нужд восьми областей Украины, а также города Киева.