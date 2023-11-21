У Запоріжжі понад рік зберігали 200 тонн зібраної для ЗСУ гуманітарної допомоги

Зібрана для ЗСУ гуманітарка понад рік зберігалася на складі у Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі на складі одного з підприємств у серпні виявили 200 тонн гуманітарної допомоги, яка там зберігалася з квітня 2022 року. Те, що не зіпсувалося, передали ЗСУ та мешканцям прифронтових населених пунктів. Про це повідомляє Запорізька ОВА.

«Всі матеріали за фактом розкрадання гуманітарки передано до правоохоронних органів. Особи, відповідальні за скоєний злочин, неодмінно буде притягнуто до кримінальної відповідальності! Таке цинічне та безсовісне ставлення до людей в умовах війни просто неприпустиме!» — наголосив голова ОВА Юрій Малашко.

Нагадаємо, САП та НАБУ викрили першого заступника міністра аграрної політики України та колишнього заступника міністра економіки України у зловживанні на суму 62,5 млн гривень при закупівлі продуктів харчування для забезпечення потреб держави у період військового стану. За даними САП, ці продукти харчування призначалися як гуманітарна допомога для потреб восьми областей України, а також міста Києва.