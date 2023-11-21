Донецк, Луганск и не только: Главные события 21 ноября

Общество



После допроса российскими силовиками в здании «МВД» в оккупированной Горностаевке Херсонской области умер 27-летний бывший украинский военнослужащий. По данным ASTRA, в здании так называемого «ОМВД РФ Горностаевский», в помещении бывшего ИВС, 20 ноября умер украинец Руслан Руснак. Его задержали утром 20 ноября.



Верховная Рада приняла закон о признании образования, полученного на оккупированных территориях. Теперь граждане Украины, проживающие на временно оккупированной территории, будут иметь право на получение или продолжение получения образования на территории других регионов Украины за счет государственного и/или местного бюджета с предоставлением места в общежитии. Для признания образовательных результатов людей, учившихся на временно оккупированных территориях Украины, будут проводить аттестацию.



Во временно оккупированном Рубежном Луганской области россияне блокируют места с доступной связью. Более того, захватчики заваривают крыши многоэтажек, где можно поймать мобильную сеть.



Боевые действия



В группировке «ДНР» заявили, что за сутки на захваченной РФ части Донецкой области в ходе обстрелов ранены три человека, повреждены семь жилых домов, а также два объекта гражданской инфраструктуры.



Украинские военные нанесли удар 19 ноября по концертному залу в селе Кумачово на оккупированной части Донецкой области. В этот момент проходил концентр для российских военных в честь празднования Дня ракетных войск и артиллерии РФ. В результате атаки Сил обороны было ликвидировано 25 россиян, еще более 100 — ранены.

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