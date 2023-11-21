Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 21 листопада

Суспільство



Після допиту російськими силовиками у будівлі «МВС» в окупованій Горностаївці Херсонської області помер 27-річний колишній український військовослужбовець. За даними ASTRA, у будівлі так званого «ОМВС РФ Горностаєвський», у приміщенні колишнього ІТТ, 20 листопада помер українець Руслан Руснак. Його затримали вранці 20 листопада.



Верховна Рада ухвалила закон про визнання освіти, здобутої на окупованих територіях. Наразі громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території, матимуть право на здобуття чи продовження здобуття освіти на території інших регіонів України за рахунок державного та/або місцевого бюджету з наданням місця у гуртожитку. Для визнання освітніх результатів людей, які навчалися на тимчасово окупованих територіях України, будуть проводити атестацію.



У тимчасово окупованому Рубіжному Луганській області росіяни блокують місця з доступним зв'язком. Більше того, загарбники заварюють дахи багатоповерхівок, де можна зловити мобільну мережу.



Бойові дії



В угрупуванні «ДНР» заявили, що за добу на захопленій РФ частині Донецької області в ході обстрілів поранено трьох людей, пошкоджено сім житлових будинків, а також два об'єкти цивільної інфраструктури.



Українські військові завдали удару 19 листопада по концертному залу у селі Кумачове на окупованій частині Донецької області. У цей момент проходив концентр для російських військових на честь святкування Дня ракетних військ та артилерії РФ. Внаслідок атаки Сил оборони було ліквідовано 25 росіян, ще понад 100 поранено.

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