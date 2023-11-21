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В оккупированном Рубежном россияне блокируют места с доступной связью — ОВА

21 ноября 2023, 13:14

В оккупированном Рубежном россияне блокируют места с доступной связью — ОВА

Во временно оккупированном Рубежном Луганской области россияне блокируют места с доступной связью. Более того, захватчики заваривают крыши многоэтажек, где можно поймать мобильную сеть. Об этом сообщили в пресс-службе Луганской ОВА.

«В Рубежном люди до сих пор ждут восстановления мобильной связи, чтобы не ехать в 50 км по возможности позвонить родным. В городе существуют места, где можно поймать покрытие. Но, как и в Северодонецке, эти точки доступа к цивилизации оккупанты тоже обнаружили. Крыши таких многоэтажек заваривают, изолируя рубижан еще больше», — написал он.

Что касается ситуации на передовой, то, по словам глава Луганской ОВА Артема Лысогора, из-за потери в живой силе и технике оккупанты взимают резервы на наши направления.

«На Лиманском начал перегруппировку для возобновления боевых действий. Несмотря на оперативную паузу в штурмах, противник продолжает целить по прифронтовым селам — Невскому и Белогоровке. Давление на Силы обороны россияне осуществляют на Купянщине, но добиться успеха им не удается», — отметил он.

Кроме того, в течение ноября оккупантам действительно нанесен значительный урон. Если принимать во внимание все три направления, где действуют бойцы ОСУВ «Хортица», то там ликвидировано более 6,5 тысячи захватчиков. Уничтожено или выведено из строя около 800 единиц техники — в том числе 79 танков, 136 броневиков, 170 артустановок.

Напомним, на оккупированной территории Луганской области россияне блокируют местным жителям VPN, чтобы они не имели связи с Украиной. 

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