Оккупированная Запорожская АЭС почти целый день была на грани блэкаута: детали

Временно оккупированная Россией Запорожская атомная электростация (город Энергордар) находилась на грани очередного блэкаута в воскресенье, 26 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Энергоатома.



«26 ноября 2023 в 10:30 в результате короткого замыкания примерно на 100 км севернее захваченной россиянами Запорожской АЭС отключилась последняя (четвертая) линия ее связи с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС — «Днепровская». Три других линии были повреждены еще раньше во время обстрелов», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в настоящее время ЗАЭС получала внешнее питание от единственной доступной резервной линии электропередачи 330 кВ.



Кроме того, произошло частичное обесточивание энергоблока №4 с автоматическим включением дизель-генератора, который через 10 минут исключили вручную. Это свидетельствует о наличии проблемы с энергопитанием ядерной установки.



«Поврежденную линию 750 кВ украинские специалисты отремонтировали в 20:52. До этого времени Запорожская АЭС почти целый день находилась на грани очередного блэкаута при обесточивании резервной линии 330 кВ», — резюмировали в ведомстве.



Напомним, 26 ноября в ряде населенных пунктов временно оккупированной части Донецкой области полностью пропало электричество в результате обстрела.