Окупована Запорізька АЕС майже цілий день була на межі блекауту: деталі

Тимчасово окупована Росією Запорізька атомна електростація (місто Енергордар) була на межі чергового блекауту в неділю, 26 листопада. Про це повідомили у пресслужбі Енергоатому.



«26 листопада 2023 року о 10:30 внаслідок короткого замикання приблизно на 100 км на північ від захопленої росіянами Запорізької АЕС відключилася остання (четверта) лінія її зв'язку з енергосистемою України – ПЛ-750 кВ ЗАЕС — «Дніпровська». Три інші лінії були пошкоджені ще раніше під час обстрілів», — йдеться у повідомленні.



Наголошується, що в цей час ЗАЕС отримувала зовнішнє живлення від єдиної доступної резервної лінії електропередачі 330 кВ.



Крім того, відбулося часткове знеструмлення енергоблока №4 з автоматичним включенням дизель-генератора, який за 10 хвилин виключили вручну. Це свідчить про проблему з енергоживленням ядерної установки.



«Ушкоджену лінію 750 кВ українські фахівці відремонтували о 20:52. До цього часу Запорізька АЕС майже цілий день перебувала на межі чергового блекауту під час знеструмлення резервної лінії 330 кВ», — резюмували у відомстві.



Нагадаємо, 26 листопада у низці населених пунктів тимчасово окупованої частини Донецької області повністю зникла електрика внаслідок обстрілу.