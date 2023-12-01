Изменения в сфере мобилизации и ситуация на фронте: Зеленский провел Ставку

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 1 декабря, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Так, руководитель страны обсудил ситуацию на передовой, а также ответил, какие изменения ожидаются в сфере мобилизации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.



«Командующие с фронта и Главком доложили ситуацию на передовой – все основные направления. Восток — Купянск, Лиман, Марьинка, Авдеевка. Запорожье. Юг и, в частности, наши действия в Херсонской области. Благодарен всем воинам, которые на фронте — в боях, на боевых постах», — рассказал он.



Зеленский также заслушал доклады о снабжении боеприпасами и оружием. Также он отметил, что готовятся обновленные запросы для коммуникации с партнерами. «Впереди – весомая неделя именно с точки зрения такой коммуникации».



Кроме того, по словам президента, руководитель Службы внешней разведки Украины рассказал о возможных российских действиях и международной ситуации в следующем году.



«Анализируем все возможные сценарии, и должен быть наш украинский сценарий на 24-й год. Конкретные операции с вполне конкретным обоснованием, которые дадут Украине тоже конкретные результаты», — подчеркнул Зеленский.



В конце глава государства добавил, что в следующем году ожидаются изменения в мобилизации.



«Все в Украине понимают, что в этой сфере требуются изменения. И этот вопрос не просто о количестве тех, кто может быть мобилизован. Это вопрос о сроках — и для каждого, кто сейчас в армии, для демобилизации, и для тех, кто придет в армию», — резюмировал он.



Напомним, президент Украины провел в Запорожье два совещания. С генералами Тарнавским, Москалевым, Литвиновым и всеми, кто отвечает за оборону здесь именно на Запорожье.