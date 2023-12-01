Зміни у сфері мобілізації та ситуація на фронті: Зеленський провів Ставку

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 1 грудня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Так, керівник країни обговорив ситуацію на передовій, а також відповів, які зміни очікуються у сфері мобілізації. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.



«Командувачі з фронту та Головком доповіли щодо ситуації на передовій – усі основні напрямки. Схід – Купʼянськ, Лиман, Мар’їнка, Авдіївка. Запоріжжя. Південь і, зокрема, наші дії в Херсонській області. Вдячний усім воїнам, які на фронті – у боях, на бойових постах», – розповів він.



Зеленський також заслухав доповіді про постачання боєприпасів та зброї. Також він зазначив, що готуються оновлені запити щодо комунікації з партнерами. «Попереду - вагомий тиждень саме з точки зору такої комунікації».



Крім того, за словами президента, керівник Служби зовнішньої розвідки України розповів про можливі російські дії та міжнародну ситуацію наступного року.



«Аналізуємо всі можливі сценарії, і має бути наш, український сценарій на 24-й рік. Конкретні операції із цілком конкретним обґрунтуванням, які дадуть Україні теж цілком конкретні результати», — наголосив Зеленський.



Наприкінці глава держави додав, що наступного року очікуються зміни у мобілізації.



«Всі в Україні розуміють, що у цій сфері потрібні зміни. І це питання не просто про кількість тих, хто може бути мобілізований. Це питання щодо термінів — і для кожного, хто зараз в армії, для демобілізації, і для тих, хто прийде до армії», — резюмував він.



Нагадаємо, президент України провів у Запоріжжі дві наради. Із генералами Тарнавським, Москальовим, Литвиновим та всіма, хто відповідає за оборону тут саме на Запоріжжі.