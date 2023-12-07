Полиция разоблачила новые схемы уклонения от военной службы

Полиция фиксирует «помощь» в уклонении от военной службы. Фото: Нацполиция Украины

Согласно данным Национальной полиции, сотрудники правоохранительных органов обезвредили четыре коррупционные схемы уклонения от военной службы. Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований.



Среди фигурантов оказались: врач медицинского учреждения, адвокат, два гражданских лица, проректор института и должностное лицо квартирно-эксплуатационного отдела.



Суммы неправомерной выгоды за «решение вопросов» колебались от 400 до 6000 тыс. долларов. Разоблаченным лицам сообщено о подозрении.



В Киеве оперативники управления стратегических расследований в Киевской области и следователи Подольского управления полиции задержали проректора высшего учебного заведения.

Полиция обезвредила новые схемы уклонения от военной службы. Фото: Нацполиция Украины

Он получил от студента магистратуры 1200 долларов неправомерной выгоды за беспрепятственное и успешное прохождение им сессии, чтобы последнего не отчислили с вуза.



В Житомирской области задержан врач — член врачебно-консультативной комиссии. Он получил 13 000 грн. за установление фиктивного диагноза получения «больным» третьей группы инвалидности сроком на два года.

Полиция обезвредила новые схемы уклонения от военной службы. Фото: Нацполиция Украины

Ранее президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Одним из вопросов стало проведение мобилизации в Украине.



В Верховной Раде Украины также готовят новый законопроект, предусматривающий изменения правил мобилизации, военного учета и прохождения службы в армии.



Напомним, перед судом предстанет военком из Донецкой области, который за 20 тыс. гривен оформлял военнообязанным документы о непригодности к военной службе.