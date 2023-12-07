Поліція фіксує "допомогу" в ухиленні від військової служби. Фото: Нацполіція України

За даними Національної поліції, правоохоронці знешкодили чотири корупційні схеми ухилення від військової служби. Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань.



Серед фігурантів виявилися: лікар медичного закладу, адвокат, дві цивільні особи, проректор інституту та посадова особа квартирно-експлуатаційного відділу.



Суми неправомірної вигоди за «вирішення питань» коливалися від 400 до 6000 тисяч доларів. Викритим особам повідомлено про підозру.



У Києві оперативники управління стратегічних розслідувань у Київській області та слідчі Подільського управління поліції затримали проректора вищого навчального закладу.

Поліція знешкодила нові схеми ухилення від військової служби. Фото: Нацполіція України

Він отримав від студента магістратури 1200 доларів неправомірної вигоди за безперешкодне та успішне проходження ним сесії, щоби останнього не відрахували з вишу.



На Житомирщині затримано лікаря — члена лікарсько-консультативної комісії. Він одержав 13 000 грн за встановлення фіктивного діагнозу одержання «хворим» третьої групи інвалідності строком на два роки.

Поліція знешкодила нові схеми ухилення від військової служби. Фото: Нацполіція України

Раніше президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Одним із питань стало проведення мобілізації в Україні.



У Верховній Раді України також готують новий законопроєкт, який передбачає зміни правил мобілізації, військового обліку та проходження служби в армії.



Нагадаємо, перед судом постане військком із Донецької області, який за 20 тис. гривень оформляв військовозобов'язаним документи про непридатність до військової служби.