Донецк, Луганск и не только: Главные события 7 декабря

Права человека



Так называемый «верховный суд ДНР» вынес незаконный приговор технику роты огневой поддержки 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Николаю Олексенко. Пленного украинского военного приговорили к 24 годам тюрьмы.



В Украине на освобожденных от российских захватчиков территориях обнаружили более 100 пыточных, сообщил генпрокурор Андрей Костин. Почти 90% пленных и удерживаемых подвергаются пыткам или тому или иному виду физического или психологического насилия.



Общество



Оккупированный Донецк снова переходит на график подачи воды через день. Согласно сообщению, подконтрольного «ДНР» предприятия «Вода Донбасса», сокращен график подачи водоснабжения: вода будет подаваться через день с 17:00 до 21:00.



Оккупационная администрация Новой Каховки в Херсонской области объявила о «добровольной» эвакуации жителей. Отмечается, что вывоз людей проводится в связи с тем, что населенные пункты находятся в 15-километровой зоне левого берега Днепра на линии боевого столкновения.



В России рассматривают возможность проведения президентских «выборов» на оккупированных территориях.



Во временно оккупированном Россией Луганске будет работать российский центр спецподготовки «Воин», в котором детей будут учить стрелять, сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.



Боевые действия



В группировке «ДНР» заявили, что в результате обстрелов ранения за сутки погиб ребенок 2010 года рождения, еще два человека получили ранения, повреждены шесть жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры.



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