Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 7 грудня

Права людини



Так званий «верховний суд ДНР» ухвалив незаконний вирок техніку роти вогневої підтримки 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Миколі Олексенку. Полоненого українського військового засудили до 24 років в'язниці.



В Україні на звільнених від російських загарбників територіях виявили понад 100 катівень, повідомив генпрокурор Андрій Костін. Майже 90% полонених і утримуваних зазнають тортур чи тому чи іншого виду фізичного чи психологічного насильства.



Суспільство



Окупований Донецьк знову переходить на графік подачі води за день. Згідно з повідомленням, підконтрольним «ДНР» підприємства «Вода Донбасу», скорочено графік подачі водопостачання: вода подаватиметься через день з 17:00 до 21:00.



Окупаційна адміністрація Нової Каховки на Херсонщині оголосила про «добровільну» евакуацію мешканців. Зазначається, що вивезення людей проводиться через те, що населені пункти знаходяться в 15-кілометровій зоні лівого берега Дніпра на лінії бойового зіткнення.



У Росії розглядають можливість проведення президентських виборів на окупованих територіях.



У тимчасово окупованому Росією Луганську працюватиме російський центр спецпідготовки «Воїн», у якому дітей навчатимуть стріляти, повідомив голова Луганської ОВ Артем Лисогор.



Бойові дії



В угрупуванні «ДНР» заявили, що внаслідок обстрілів поранення за добу загинула дитина 2010 року народження, ще двоє людей отримали поранення, пошкоджено шість житлових будинків та один об'єкт цивільної інфраструктури.



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