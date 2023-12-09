Донецк, Луганск и не только: Главные события 8 декабря

Общество



ФСБ России задержало генерального директора концерна «Железные дороги Донбасса» Владимира Кабация по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Кабаций был «заместителем министра транспорта» в группировке «ДНР» еще при Александре Захарченко. В 2016 году его уволили с должности «замминистра».



Возвращенный в Украину мариуполец Богдан Ермохин рассказал о своей жизни в РФ. После начала полномасштабной войны Богдана вместе с другими детьми вывезли из Мариуполя на территорию РФ. Парню не удалось сбежать домой.



Вскоре он стал студентом Можайского техникума, учился на автомеханика. Богдан не скрывает, что от одногруппников чувствовал предвзятое отношение, они говорили на него «хохол», а также призывали уезжать из РФ. Он также рассказал, что уполномоченная президента России по правам ребенка Мария Львова-Белова была крайне недовольна, что Богдан решился поехать в Украину.



Мобильный интернет на оккупированной РФ территории Луганской области может заработать в декабре, это обсуждается с силовиками. Об этом заявил глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник. Мобильный интернет группировка «ЛНР» отключила еще в начале февраля из-за боевых действий.



Боевые действия



Жители Мариуполя могут полностью остаться без электроэнергии - Старобешевская ТЭС попала под обстрел, сработала защита по отключению энергоблоков. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.



Последнюю неделю Клещиевку к югу от Бахмута контратакуют российские войска. Как заявляют военные зэт-блогеры, на южном фланге на Бахмутском направлении оккупанты якобы завладели тактически важной 200-метровой высотой на севере от Клещиевки. Армии РФ необходимы высоты вокруг этого населенного пункта для того, чтобы восстановить свои позиции под Андреевкой. В украинском Генштабе сообщают, что ВСУ продолжают удерживать и Клещиевку и Андреевку.

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