Возвращенный в Украину мариуполец Богдан Ермохин рассказал о своей жизни в РФ

Богдан Ермохин рассказал о жизни в РФ. Фото: Дмитрий Лубинец

Уроженец Мариуполя Богдан Ермохин, которого депортировали из Украины в Российскую Федерацию, в конце ноября вернулся в родную страну. Подросток в интервью «Радио Свобода» рассказал о своей жизни в России.



После начала полномасштабной войны Богдана вместе с другими детьми вывезли из Мариуполя на территорию РФ. Парень пытался сбежать домой, однако попытки были тщетными.





Вскоре он стал студентом Можайского техникума, учился на автомеханика. Богдан не скрывает, что от одногруппников чувствовал предвзятое отношение, они говорили на него «хохол», а также призывали уезжать из РФ.



«Не особо. Ну как ни очень, даже очень плохо, но поскольку я мальчик не слабенький, открыто обижать меня не все могли. Тем, что я «хохол», по их словам, что я должен валить назад. Я так и поступал, в принципе», — рассказал он.



Молодой парень отметил, что жил в семье россиянки Ирины Рудницкой. По его словам, она хороший человек, кроме того, при отъезде в аэропорту сказала, что любит Богдана как сына.



Что касается уполномоченной президента России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, то она была крайне недовольна, что Богдан решился поехать в Украину.



Власти РФ могли обеспечить парня квартирой в стране-агрессорке, однако Богдан только и мечтал о возвращении домой. В будущем планирует открыть благотворительный фонд для помощи с возвращением украинских детей.





Напомним, 9 ноября стало известно, что незаконно депортированный из Мариуполя 17-летний Богдан Ермохин, которому в России вручили повестку, обратился к президенту Украины с просьбой вернуть его домой.



Омбудсмен Дмитрий Лубинец пообещал, что подросток вернется в Украину в ближайшее время.



Как известно, 19 ноября Богдан вернулся в Украину.