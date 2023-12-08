Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Возвращенный в Украину мариуполец Богдан Ермохин рассказал о своей жизни в РФ

08 декабря 2023, 12:56

Возвращенный в Украину мариуполец Богдан Ермохин рассказал о своей жизни в РФ

Богдан Ермохин рассказал о жизни в РФ. Фото: Дмитрий Лубинец Богдан Ермохин рассказал о жизни в РФ. Фото: Дмитрий Лубинец

Уроженец Мариуполя Богдан Ермохин, которого депортировали из Украины в Российскую Федерацию, в конце ноября вернулся в родную страну. Подросток в интервью «Радио Свобода» рассказал о своей жизни в России.

После начала полномасштабной войны Богдана вместе с другими детьми вывезли из Мариуполя на территорию РФ. Парень пытался сбежать домой, однако попытки были тщетными.



Вскоре он стал студентом Можайского техникума, учился на автомеханика. Богдан не скрывает, что от одногруппников чувствовал предвзятое отношение, они говорили на него «хохол», а также призывали уезжать из РФ.

«Не особо. Ну как ни очень, даже очень плохо, но поскольку я мальчик не слабенький, открыто обижать меня не все могли. Тем, что я «хохол», по их словам, что я должен валить назад. Я так и поступал, в принципе», — рассказал он.

Молодой парень отметил, что жил в семье россиянки Ирины Рудницкой. По его словам, она хороший человек, кроме того, при отъезде в аэропорту сказала, что любит Богдана как сына.

Что касается уполномоченной президента России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, то она была крайне недовольна, что Богдан решился поехать в Украину.

Власти РФ могли обеспечить парня квартирой в стране-агрессорке, однако Богдан только и мечтал о возвращении домой. В будущем планирует открыть благотворительный фонд для помощи с возвращением украинских детей. 



Напомним, 9 ноября стало известно, что незаконно депортированный из Мариуполя 17-летний Богдан Ермохин, которому в России вручили повестку, обратился к президенту Украины с просьбой вернуть его домой.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец пообещал, что подросток вернется в Украину в ближайшее время. 

Как известно, 19 ноября Богдан вернулся в Украину

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Люди
Богдан Ермохин
События
депортация детей

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:20
Через Мариуполь перемещают военную технику РФ с новыми обозначениями
10:50
В оккупированном Донецке ФСБ задержала гендиректора концерна «Железные дороги Донбасса»
10:12
В Институте изучения войны оценили потери российских войск в Украине
08:01
Оккупанты ночью обстреляли Харьков, есть пострадавшие
00:39
Донецк, Луганск и не только: Главные события 7 декабря
23:34
«ДНР»: В Горловке погиб 13-летний мальчик в результате обстрела
19:37
Донецк снова переходит на подачу воды через день
16:15
Оккупанты объявили эвакуацию гражданских из Новой Каховки
15:12
В российском плену находятся 28 тысяч мирных украинцев — Лубинец
13:53
«ДНР»: в оккупированном Донецке женщины пострадали из-за сброса взрывоопасного предмета
11:52
В России рассматривают возможность проведения президентских «выборов» на оккупированных территориях
09:15
В оккупированном Луганске подростков учат военной подготовки для дальнейшей мобилизации
23:36
Донецк, Луганск и не только: Главные события 6 декабря
17:15
«ДНР»: в оккупированном Донецке трое людей пострадали из-за сброса взрывоопасных предметов
16:49
В Донецке прогремели взрывы: в небе виднеется густой дым
15:45
Германия передаст Украине почти 200 тысяч снарядов
15:43
В оккупированном Луганске взорвали авто «экс-депутата Народного совета «ЛНР»: он погиб
13:57
Об опасных модификациях «шахедов» сообщила разведка Великобритании
13:32
В Краматорске информатор РФ следил за ВСУ через оптические прицелы — СБУ
10:30
Проблема с водой в Донецке не решается
все новости
12:56
Возвращенный в Украину мариуполец Богдан Ермохин рассказал о своей жизни в РФ
12:32
Полиция показала фото последствий ракетной атаки на Киевщину
11:54
В последние два дня в Украине рекордно возрос расход электроэнергии
11:50
В результате обстрела Авдеевки пенсионерка получила ранения
11:20
Через Мариуполь перемещают военную технику РФ с новыми обозначениями
10:50
В оккупированном Донецке ФСБ задержала гендиректора концерна «Железные дороги Донбасса»
10:32
РФ з сутки обстреляла пять громад Донетчины: есть разрушения
10:27
Силы ПВО утром уничтожили 14 из 19 ракет РФ — Воздушные силы
10:25
СБУ и БЭБ разоблачили главу оборонного завода: он разворовывал бюджетные средства на закупки запчастей для СУ-27
10:12
В Институте изучения войны оценили потери российских войск в Украине
09:35
На Авдеевском направлении ВСУ отразили 30 атак за сутки — Генштаб
09:09
ПВО уничтожило все ракеты еще на подлете в столицу — КГВА
09:03
Армия РФ ударила по Павлогорадскому району: есть погибший, четверо раненых
08:40
Оккупанты нанесли шесть ударов по Харькову ракетами С-300
08:30
В Вашингтоне сделали заявление о переговорах Киева и Москвы
08:28
В ССО показали, как уничтожают оккупантов на Херсонском направлении
08:27
Силы обороны уничтожили пять из семи запущенных «шахедов»
08:15
Армия РФ обстреляла Донецкую область: один мирный житель ранен
08:01
Оккупанты ночью обстреляли Харьков, есть пострадавшие
00:39
Донецк, Луганск и не только: Главные события 7 декабря
все новости
ВИДЕО
Богдан Ермохин рассказал о жизни в РФ. Фото: Дмитрий Лубинец Возвращенный в Украину мариуполец Богдан Ермохин рассказал о своей жизни в РФ
08 декабря, 12:56
В результате обстрела Авдеевки пенсионерка получила ранения В результате обстрела Авдеевки пенсионерка получила ранения
08 декабря, 11:50
Задержание Владимира Кабация. Кадр с видео В оккупированном Донецке ФСБ задержала гендиректора концерна «Железные дороги Донбасса»
08 декабря, 10:50
День святого Николая 2023: дети погибших защитников Донецкой области получили подарки День святого Николая 2023: дети погибших защитников Донецкой области получили подарки
07 декабря, 11:38
«Германия — не союзник Украины»: Россия распространила фейк, перекрутив слова немецкого министра обороны «Германия — не союзник Украины»: Россия распространила фейк, перекрутив слова немецкого министра обороны
06 декабря, 21:19
Пожар в Донецке. Кадр из видео В Донецке прогремели взрывы: в небе виднеется густой дым
06 декабря, 16:49

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама