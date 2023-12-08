Мариуполь может полностью остаться без света

Жители во ременно оккупированном Мариуполе могут полностью остаться без елекртоэнергии. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

«Старобешевская ТЭС попала под обстрел Сработала защита по отключению энергоблоков», — говорится в сообщении.

Во всем Мариуполе скоро может пропасть свет, сообщают как российские, так и украинские источники. Местным жителям рекомендуют зарядить телефоны, фонарики и повербанки. Старобешевская ТЭС находится на оккупированной РФ части Донецкой области.