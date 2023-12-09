Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 8 грудня

Суспільство



ФСБ Росії затримало генерального директора концерну «Залізниця Донбасу» Володимира Кабация за підозрою у зловживанні посадовими повноваженнями. Кабаций був «заступником міністра транспорту» в угрупуванні «ДНР» ще за Олександра Захарченка. 2016 року його звільнили з посади «заступника міністра».



Повернений в Україну маріуполець Богдан Єрмохін розповів про своє життя у РФ. Після початку повномасштабної війни Богдана разом із іншими дітьми вивезли з Маріуполя на територію РФ. Хлопцеві не вдалося втекти додому.



Незабаром він став студентом Можайського технікуму, навчався на автомеханіка. Богдан не приховує, що від одногрупників відчував упереджене ставлення, вони називали його «хохол», а також закликали їхати з РФ. Він також розповів, що уповноважена президента Росії з прав дитини Марія Львова-Бєлова була вкрай незадоволена, що Богдан наважився поїхати до України.



Мобільний інтернет на окупованій РФ території Луганської області може запрацювати у грудні, це обговорюється із силовиками. Про це заявив голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник. Мобільний інтернет угруповання «ЛНР» відключило ще на початку лютого через бойові дії.



Бойові дії



Мешканці Маріуполя можуть залишитися без електроенергії – Старобешівська ТЕС потрапила під обстріл, спрацював захист щодо відключення енергоблоків. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.



Останній тиждень Клещіївку на південь від Бахмута контратакують російські війська. Як заявляють військові зет-блогери, на південному фланзі на Бахмутському напрямку окупанти нібито оволоділи тактично важливою 200-метровою висотою на півночі від Кліщіївки. Армії РФ потрібні висоти навколо цього населеного пункту для того, щоб відновити свої позиції під Андріївкою. В українському Генштабі повідомляють, що ЗСУ продовжують утримувати і Кліщіївку та Андріївку.

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