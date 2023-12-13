Вторая батарея противовоздушного комплекса Patriot прибыла из Германии в Украину

Вторая батарея ЗРК Patriot уже доставлена из Германии в Украину, а украинские защитники, которые будут с ней работать, прошли подготовку в начале декабря. Об этом сообщил канал German Aid to Ukraine, который отслеживает помощь Украине из Германии.

Речь идет о второй по счету батарее Patriot, которую в октябре пообещал передать Украине федеральный канцлер Олаф Шольц, отмечают журналисты, ссылаясь на источники в пресс-службе Воздушных силах Германии.

Комплекс Patriot состоит из станции управления огнем, радиолокационной станции, 8 пусковых установок и, предположительно, около 60 ракет.

Ранее сообщалось, что государственная министерша по делам Европы ФРГ Анна Люрманн перед началом встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе 11 декабря подтвердила, что ее страна удвоит военную помощь Украине в следующем году.