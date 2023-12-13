Друга батарея протиповітряного комплексу Patriot прибула з Німеччини до України

Друга батарея ЗРК Patriot вже доставлена з Німеччини до України, а українські захисники, які працюватимуть з нею, пройшли підготовку на початку грудня. Про це повідомив канал German Aid to Ukraine, який відслідковує допомогу Україні з Німеччини.

Йдеться про другу батарею Patriot, яку в жовтні пообіцяв передати Україні федеральний канцлер Олаф Шольц, зазначають журналісти, посилаючись на джерела в пресслужбі Повітряних силах Німеччини.

Комплекс Patriot складається зі станції управління вогнем, станції радіолокації, 8 пускових установок і, імовірно, близько 60 ракет.

Раніше повідомлялося, що державна міністерка у справах Європи ФРН Ганна Люрманн перед початком зустрічі глав МЗС країн ЄС у Брюсселі 11 грудня підтвердила , що її країна подвоїть військову допомогу Україні наступного року.