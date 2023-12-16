У Будьоннівському районі Донецька горить цистерна з ПММ

У Донецьку горить цистерна із ПММ. Фото: Кадр із відео

У тимчасово окупованому РФ Донецьку після «прильоту» спалахнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами в Будьоннівському районі міста.



Пожежа досі триває у Будьоннівському районі Донецька. Кадри після займання почали публікувати місцеві жителі. Варто зазначити, що вчора в цьому районі вже горіла нафтобаза.



Нагадаємо, у Будьонівському районі Донецька знаходиться залізнична станція «Мушкетове», куди регулярно потягами привозять нафтопродукти до цистерн.



Попереднього разу удару було завдано 6 грудня, внаслідок чого спалахнули цистерни з паливом. Також повідомлялося, що в результаті повторного обстрілу двоє пожежників загинули та 10 поранено.