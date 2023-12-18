Информаторов России из Торецка и Краматорска приговорили к длительным срокам заключения

Прокуроры в суде доказали, что уроженец Санкт-Петербурга, проживая в Торецке Донецкой области, в апреле 2022 года начал передавать данные о дислокации украинских защитников знакомому – старшему наводчику «3-й ОМСБр Беркут» «ДНР». Об этом сообщила сегодня Донецкая областная прокуратура.



Отмечается, что, выполняя указания «куратора», мужчина отправлял информацию о перемещении техники Вооруженных сил Украины и Национальных батальонов, местонахождении фортификационных сооружений, укрепрайонов, где хранилось оружие и боеприпасы. Также в сообщениях он информировал о военных объектах и админзданиях на территории городов Краматорск, Бахмут, Торецк и Дружковка.

«В июне 2023 года начала работать на оккупантов и жительница Краматорска. Она отправляла через мессенджер Телеграм своему родственнику – сотруднику «МГБ ДНР» — информацию о расположении блокпостов, средств ПВО и радиоэлектронной разведки в Краматорске и Славянске», — говорится в сообщении прокуратуры.

Также она сообщала ему о направлении движения бензовозов и информировала о результатах попаданий. Для передачи данных «разведчица» использовала голосовые, текстовые сообщения, а по некоторым наиболее интересующим оккупантов объектам дополнительно посылала фото и видеозаписи.



За два месяца женщина передала в «МГБ ДНР» 16 таких сообщений, подчеркнули в Донецкой областной прокуратуре.



Отмечается, что досудебное расследование проводилось следователями ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях. Осужденные до оглашения приговора находились под стражей.



Женщину приговорили к 12 годам, мужчину — к 9 годам лишение свободы.



Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила российских агентов, которые навели ракеты противника на многоквартирный жилой дом в Запорожье 18 октября.