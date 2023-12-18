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Інформаторів Росії з Торецька та Краматорська засудили до тривалих термінів ув'язнення

18 грудня 2023, 16:15

Інформаторів Росії з Торецька та Краматорська засудили до тривалих термінів ув'язнення

Прокурори в суді довели, що уродженець Санкт-Петербургу, проживаючи в Торецьку Донецької області, у квітні 2022 року почав передавати дані про дислокацію українських військових знайомому — старшому навіднику «3-й ОМСБр Беркут» «ДНР». Про це сьогодні повідомила Донецька обласна прокуратура.

Зазначається, що, виконуючи вказівки «куратора», чоловік надсилав інформацію про переміщення техніки Збройних сил України та Національних батальйонів, місцезнаходження фортифікаційних споруд, укріпрайонів, де зберігалася зброя та боєприпаси. Також у повідомленнях він інформував про військові об'єкти та адмінбудинки на території міст Краматорськ, Бахмут, Торецьк та Дружківка.

«У червні 2023 року почала працювати на окупантів також мешканка Краматорська. Вона надсилала через месенджер Телеграм своєму родичу — співробітнику «МДБ ДНР» — інформацію про розташування блокпостів, засобів ППО та радіоелектронної розвідки у Краматорську та Слов'янську», — йдеться у повідомленні прокуратури.

Також вона повідомляла йому про спрямування руху бензовозів та інформувала про результати влучень. Для передачі даних «розвідниця» використовувала голосові, текстові повідомлення, а по деяких об'єктах, що найбільше цікавлять окупантів, додатково посилала фото і відеозаписи.

За два місяці жінка передала до «МДБ ДНР» 16 таких повідомлень, наголосили у Донецькій обласній прокуратурі.

Наголошується, що досудове розслідування проводилося слідчими ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях. Засуджені до оголошення вироку перебували під вартою.

Жінку засудили на 12 років, чоловіка — на 9 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України викрила російських агентів, які навели ракети супротивника на багатоквартирний житловий будинок у Запоріжжі 18 жовтня.

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