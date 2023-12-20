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У деяких регіонах виникли труднощі зі зв'язком та роботою мобільного застосунку «Мій Київстар»

20 грудня 2023, 10:20

У деяких регіонах виникли труднощі зі зв'язком та роботою мобільного застосунку «Мій Київстар»

У мережі мобільного оператора Kyivstar після масштабної атаки хакера попередили про короткочасні складнощі в роботі послуг. Інформація про це з'явилася на сторінці оператора у Facebook.

Так, з ранку 20 грудня у низці міст на заході та півдні України виникли складнощі з голосовим зв'язком та роботою мобільного застосунку «Мій Київстар».

«Спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів. Робимо все можливе, щоб усунути технічні проблеми якомога швидше. Перепрошуємо за незручності», — попередили у компанії.

За повідомленнями деяких клієнтів, проблеми з домашнім інтернетом люди відчували у Дніпрі вже не перший день.

«Дніпро. Домашній інтернет не працює другу добу», — написали у Facebook на сторінці оператора.

У Львові наголошують на повній відсутності зв'язку, що викликало величезне невдоволення серед користувачів. Хоча у Харкові навпаки підтвердили наявність зв'язку та інтернету.

Реакція користувачів на роботу мобільного оператора. Фото: Facebook / Kyivstar

Нагадаємо, 12 грудня, з самого ранку до служби технічної підтримки мобільного оператора Kyivstar почали надходити скарги від клієнтів із проханням відновити доступ до мережі інтернет, а також відновити зв'язок.

Пізніше у компанії мобільного оператора пояснили технічний збій у роботі сервісу хакерською атакою РФ. Після чого міністр внутрішніх справ Ігор Клименко закликав звертатися до мешканців, які мають проблеми зі зв'язком у поліцейські пункти та служби ДСНС.

18 грудня мобільний оператор Kyivstar після масштабної атаки хакерів відновив доступ до послуги SMS-повідомлень для всіх абонентів, у тому числі й в роумінгу.

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