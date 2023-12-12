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Технический сбой в Kyivstar спровоцировала хакерская атака РФ

12 декабря 2023, 15:15

Технический сбой в Kyivstar спровоцировала хакерская атака РФ

В компании мобильного оператора Kyivstar объяснили технический сбой в работе сервиса хакерской атакой РФ. Об этом в своем видеообращении рассказал гендиректор мобильного оператора Александр Комаров.

Он также заявил, что сроки возобновления работы сервисов оператора пока неясны. После обеда до сих пор не восстановлена работа сайта компании. 

Сайт Kyivstar не восстановлен. Фото: «Новости Донбасса»

«Война с РФ имеет много измерений и одно из них в киберпространстве. К сожалению, сегодня утром стал целью сверхмощной кибератаки, в результате которой недоступны услуги связи и доступа в интернет. Пока что сроки восстановления сервисов окончательно не понятны. Работаем над устранением последствий этой атаки, чтобы как можно быстрее возобновить связь», — добавил Комаров.

Сегодня, 12 декабря, с самого утра в службу технической поддержки мобильного оператора Kyivstar стали поступать жалобы от клиентов с просьбой восстановить доступ к сети интернет, а также возобновить связь. 

Позже министр внутренних дел Игорь Клименко призвал обращаться жителей, которые испытывают проблемы со связью в полицейские пункты и службы ГСЧС. 

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