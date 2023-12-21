Украина вернула из российской оккупации 17-летнего подростка из Мариупольского колледжа

С временно оккупированной территории возвращен еще один парень. Фото: Минреинтеграции

С временно оккупированной территории Украина вернула еще одного подростка, который ранее учился в Мариупольском профессиональном строительном колледже. Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.



«Около месяца назад в Минреинтеграцию обратился директор Мариупольского профессионального строительного колледжа Антон Билай. Он просил помочь вывезти 17-летнего Михаила», — говорится в сообщении.



Отмечается, что Антону Билаю ранее удалось вывезти своих студентов-сирот на подконтрольную территорию Украины из захваченного Россией Донецка.



Как только ему стало известно местонахождение Михаила, директор лицея решил обратиться в Минреинтеграцию и Общественный союз «Украинская сеть за права ребенка».



«Для возвращения Михаила понадобилось около месяца. Пока он в Хмельницком. Там тоже живет его сестра», — отметили в ведомстве.



Напомним, 9 ноября стало известно, что незаконно депортированный из Мариуполя 17-летний Богдан Ермохин, которому в России вручили повестку, обратился к президенту Украины с просьбой вернуть его домой.



Омбудсмен Дмитрий Лубинец пообещал, что подросток вернется в Украину в ближайшее время.



Как известно, 19 ноября Богдан вернулся в Украину.