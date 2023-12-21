Україна повернула з російської окупації 17-річного підлітка з Маріупольського коледжу

З тимчасово окупованої території повернуто ще одного хлопця. Фото: Мінреінтеграції

З тимчасово окупованої території Україна повернула ще одного підлітка, який раніше навчався у Маріупольському професійному будівельному коледжі. Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.



«Близько місяця тому до Мінреінтеграції звернувся директор Маріупольського професійного будівельного коледжу Антон Білай. Він просив допомогти вивезти 17-річного Михайла», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що Антону Білаю раніше вдалося вивезти своїх студентів-сиріт на підконтрольну територію України з нині захопленого Росією Донецька.



Як тільки йому стало відомо місцезнаходження Михайла, директор ліцею вирішив звернутися до Мінреінтеграції та Громадської спілки «Українська мережа за права дитини».



«Для повернення Михайла знадобилося близько місяця. Поки що він у Хмельницькому. Там також живе його сестра», — зазначили у відомстві.



Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що незаконно депортований із Маріуполя 17-річний Богдан Єрмохін, якому в Росії вручили повістку, звернувся до президента України з проханням повернути його додому.



Омбудсмен Дмитро Лубинець пообіцяв, що підліток повернеться до України найближчим часом.



Як відомо, 19 листопада Богдан повернувся до України.