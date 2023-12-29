В ООН відреагували на ракетну атаку окупантів: РФ має негайно припинити напад на Україну

Глава ООН з прав людини Волкер Турк засудив масований ракетний обстріл України, а також закликав Москву негайно припинити атаки. Про це повідомляє The Guardian.



«Я шокований ще однією повномасштабною серією скоординованих ракетних та безпілотних атак Російської Федерації по території України вночі», — заявив він.



Турк нагадав, що міжнародне гуманітарне право прямо забороняє напади, які навмисно націлені на цивільні об'єкти.



«Я знову закликаю Російську Федерацію негайно припинити напади на Україну та суворо дотримуватись усіх норм міжнародного права, що стосуються ведення бойових дій», — резюмував глава ООН.

Нагадаємо, 29 грудня окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Атаковані об'єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об'єкти. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені. Сили ППО знищили 114 зі 158 повітряних цілей: 27 дронів Shahed-136/131 і 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55